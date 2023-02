PRIMA PAGINA - Tuttosport: “La Coppa ci ridà la Juve”

“La Coppa ci ridà la Juve”. Titola così l’edizione odierna di Tuttosport.

“La Coppa ci ridà la Juve”. Titola così l’edizione odierna di Tuttosport. "Un gol di Bremer elimina la Lazio e porta i bianconeri (finalmente solidi e concreti) in semifinale. Li aspetta l'Inter per una doppia sfida che per i tifosi significherà molto". In taglio basso spazio al Torino: "Toro-Juric: senza rinascita rischio divorzio".