PRIMA PAGINA - Tuttosport: "La Juve non muore mai"

Tuttosport, nell'edizione odierna, apre in prima pagina con il 3-3 tra Juventus e Atalanta: "La Juve non muore mai. Reazione d'orgoglio alla mazzata del -15: rimonta due volte una super Atalanta e ritrova giocate di classe". Nel box basso spazio al Torino e al mercato: "Ilic, blitz Marsiglia. Il Toro però non molla". In taglio basso spazio anche alle milanesi: "Inter, amaro Skriniar. Il Milan su Zaniolo: sfida al Tottenham".