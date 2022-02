PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Lampo Dusan"

Tuttosport, nell'edizione di oggi, apre in prima pagina con la rete da record di Vlahovic a Viilarreal, che però non basta alla Juventus per vincere: "Lampo Dusan. Vlahovic festeggia l'esordio in Champions con un gol record dopo mezzo minuto. Poi nella ripresa la Juve subisce il pareggio del Villarreal". Di spalla spazio ad un recupero in casa Inter: "Inzaghi, vitamina Gosens". Più in basso spazio al Torino dopo il derby pareggiato: "Juric pensa in grande"