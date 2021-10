PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Lazio, Napoli e Roma: a voi!"

"Lazio, Napoli e Roma: a voi!". Titola così in prima pagina Tuttosport, nell'edizione odierna. "Sarri e Spalletti obbligati a vincere, Mou in casa del Bodo senza Zaniolo". A centro pagina spazio alla vittoria della Juventus contro lo Zenit San Pietroburgo: "Potere Juve!". In taglio alto spazio alla sconfitta dell'Atalanta sul campo del Manchester United: "Dea, che peccato! CR7 non perdona". In taglio basso spazio al calciomercato: "Belotti, clamoroso! Via dal Toro".