PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Morata fa il Cr7, Immobile fa volare la Lazio"

"Bum bum Morata!". Questo il titolo di apertura in prima pagina di Tuttosport questa mattina sulla Juventus. Nella prima partita di Champions League l'attaccante spagnolo fa il CR7 e con una doppietta firma la preziosa vittoria dei bianconeri per 2-0 a Kiev. L'infortunio di Chiellini unica nota negativa della serata.

Inter e Atalanta - C'è spazio per le italiane impegnate in Champions League stasera nel taglio alto della prima pagina con il titolo seguente: "Lukaku e Zapata tocca a voi!". La squadra di Conte contro il Moenchengladbach per tornare grande nella massima competizione europea. I nerazzurri di Bergamo contro il Midtjylland per riscrivere la favola europea.

Lazio - "Immobile fa volare i biancocelesti". Questo il titolo che il giornale dedica nel taglio laterale della prima pagina di questa mattina alla squadra di Inzaghi. Gol e assist per il bomber alla sua ex squadra. Al Borussia Dortmund non basta la rete del solito Haaland e i tedeschi vengono così sconfitti con il punteggio finale di 3-1.

Torino - Anche i granata trovano spazio nel taglio basso della prima pagina dell'edizione odierna del quotidiano con il titolo seguente: "Vagnati e Giampaolo già sotto pressione". Prime tensioni anche per il nuovo direttore sportivo ed il tecnico che non stanno riuscendo a portare a casa i risultati che invece si aspetterebbe il presidente.

Milan - Guai in casa rossonera, il giornale in edicola questa mattina dedica questo titolo nel taglio basso alla squadra di Pioli: "Calhanoglu va ko e l'Inter lo tenta". Infortunio per il turco alla caviglia che gli farà saltare Celtic, Roma e Sparta Praga. I nerazzurri provano a corteggiarlo per convincerlo a cambiare sponda a Milano.