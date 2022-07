PRIMA PAGINA - Tuttosport: “Napoli ad alta tensione: Spalletti caccia Osimhen"

"Il bomber nigeriano litiga con Anguissa per un fallo su Ostigard nella partitella, il tecnico s'infuria e lo allontana".

"Napoli ad alta tensione: Spalletti caccia Osimhen", titola così in prima pagina Tuttosport nell'edizione di oggi. "Il bomber nigeriano litiga con Anguissa per un fallo su Ostigard nella partitella, il tecnico s'infuria e lo allontana". A centro pagina spazio al mercato: "Zaniolo, Conte sfida Allegri". Di spalla spazio al Torino: "I soldi di Bremer? Solo metà per i rinforzi".