PRIMA PAGINA - Tuttosport: “Napoli: l'Empoli per ripartire"

Tuttosport dedica l’apertura al deludente pareggio della Juve contro il Venezia: “Ma dove vai se il bomber non ce l'hai? Juve rimontata a Venezia dopo il gol di Morata. E' sempre più evidente la necessità di acquistare un centravanti vero in grado di concretizzare la produzione offensiva della squadra. Allarme Dybala". In taglio alto il Milan: "Diavolo di Ibra: il pari è un gioiello". Sulla sinistra il Napoli e la partita con l'Empoli e il poker della Fiorentina sulla Salernitana.