PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Napoli-Sarri: contatto"

Tuttosport apre in prima pagina con l'eliminazione del Napoli di Gattuso dall'Europa League: "Ringhio fuori con rabbia". Si fa riferimento anche ai contatti tra il Napoli e Maurizio Sarri: "Napoli-Sarri: contatto". Spazio poi alle altre due italiane impegnate, Roma e Milan, che sono approdate agli ottavi di finale. In tagliop alto il riscatto di Mc Kennie da parte della Juve: "Mc Kennie riscattato". Al centro ampio spazio al focolaio in casa Torino: "Toro, ore da incubo" e alla situazione societaria dell'Inter: "Inter, ore sul filo".