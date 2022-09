"Juve-Allegri. Ora basta!"

"Napoli show pure in Scozia", questo il titolo di Tuttosport in prima pagina nell'edizione di oggi. "Le altre italiane vincono tutte". In apertura il secondo tonfo consecutivo della Juventus in Champions League con il tecnico bianconero sotto accusa: "Juve-Allegri. Ora basta!". Spazio anche alla vittoria del Milan: "Pobega firma la festa del Milan".