PRIMA PAGINA - Tuttosport: “Nuova era Juve”

“Nuova era Juve. Lasciano tutti, anche Agnelli!”. Titola così l’edizione odierna di Tuttosport in riferimento alle dimissioni dell'intero Cda della Juventus. "Il CdA si dimette. Elkann e il cugino decidono di ripartire da figure tecniche per difendersi di fronte a Consob e Procura. Ci sarà un nuovo presidente Scanavino, uomo di fiducia di John, sarà il dg. Si cerca la continuità nella parte sportiva". In taglio basso spazio al Mondiale e al caso Onana con il Camerun. Sempre in basso, il mercato del Torino: "Il Toro accarezza il Pitbull".