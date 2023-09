PRIMA PAGINA - Tuttosport: “Osimhen si scusa, ma Garcia è un caso”

“Osimhen si scusa, ma Garcia è un caso”. Titola così in basso l’edizione odierna di Tuttosport

“Osimhen si scusa, ma Garcia è un caso”. Titola così in basso l’edizione odierna di Tuttosport: "Mano tesa dopo la lite di Bologna: niente multa. Tecnico sotto esame, attese risposte con l'Udinese. Altro guaio: Juan Jesus rientrerà solo dopo la sosta". Al centro ampio spazio alla Juventus, in campo questa sera contro il Lecce: "Juve, sei ammonita". In basso spazio anche all'Inter: "L'Inter in fuga teme solo gli infortuni".