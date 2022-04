PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Patto segreto"

"Allegri sta raccogliendo risultati analoghi a quelli di Pirlo, ma il suo futuro alla Juve non è a rischio".

"Patto segreto", titola così in prima pagina Tuttosport nell'edizione di oggi. "Allegri sta raccogliendo risultati analoghi a quelli di Pirlo, ma il suo futuro alla Juve non è a rischio. Agnelli e gli alltri dirigenti apprezzano la crescita della squadra che un anno fa non vedevano". In taglio alto spazio all'Atalanta, in campo oggi per il quarto di ritorno di Europa League contro il Lipsia: "Dea per la storia". Di spalla il mercato in casa granata: "La Viola ci riprova: Belotti cosa fai?".