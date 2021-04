PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Pirlo: mi gioco la Juve"

Nell'edizione di oggi Tuttosport apre in prima pagina con il recupero Juve-Napoli e il futuro del tecnico bianconero legato al confronto con gli azzurri: "Pirlo: mi gioco la Juve. La sfida col Napoli cruciale non solo per la corsa Champions". A centro pagina spazio all'altro recupero di campionato: "Conte: mani sullo scudetto. Col Sassuolo l'Inter cerca la vittoria consecutiva n.10 per andare a +11 sul Milan".