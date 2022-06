PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Pogba arriva prima"

"Si avvicina l'annuncio del ritorno di Paul, mentre la Juve aspetta Di Maria con ottimismo crescente".

Nell'edizione di oggi Tuttosport apre in prima pagina con il mercato della Juventus: "Pogba arriva prima. Si avvicina l'annuncio del ritorno di Paul, mentre la Juve aspetta Di Maria con ottimismo crescente". Di spalla spazio al mercato dell'Inter: "Lukaku inguaia Dybala". Ancora mercato a centro pagina con un rinnovo in bilico in casa Toro: "Mandragora, piano anti Viola".