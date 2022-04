PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Raspadori, Jorginho e Zaniolo: rifondazione Juve"

"Raspadori, Jorginho e Zaniolo: rifondazione Juve" scrive Tuttosport in apertura sul mercato della Juventus in vista della prossima stagione

"Raspadori, Jorginho e Zaniolo: rifondazione Juve" scrive Tuttosport in apertura sul mercato della Juventus in vista della prossima stagione. Stasera a Cagliari Max Allegri riparte dal Dna bianconero: "Noi dobbiamo vincere, non piacere agli altri". E nella lista di Max, per ritentare l'assalto allo Scudetto, non ci sono solo Raspadori, Jorginho e Zaniolo.

L'Inter - "Trappola Verona" scrive il quotidiano in taglio alto parlando della sfida delle 18 tra l'Inter e l'Hellas Verona. I nerazzurri possono accorciare sulle rivali, avvicinandosi anche al Milan ma la squadra di Tudor va a mille. Inzaghi punta su Correa.

MercaToro - "Volete Bremer? Lasciateci Pobega": Inter in pole per il difensore brasiliano ma il Torino prova a scatenare un'asta. Nuovi contatti con il Milan: chiesto il rinnovo del prestito del centrocampista.