PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Ronaldo positivo ma assicura: Messi, ci sarò!"

"CR7: Messi ci sarò!". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione di Tuttosport in riferimento alla notizia di ieri sulla positività al Covid di Cristiano Ronaldo. Il giocatore è asintomatico, si legge in prima pagina, ma salterà sicuramente Crotone e Kiev però vuole esserci nella grande sfida di Champions League contro il Barcellona: per riuscirci, dovrà avere un tampone negato il 21 ottobre.

Avanti, Italia! - Spazio sempre in prima pagina alla gara di stasera della Nazionale a Bergamo contro l'Olanda e alla vittoria dell'Under 20 con l'Irlanda Under 21. Una vera e propria impresa quella degli azzurrini mandati al posto dell'Under 21 italiana causa Covid.