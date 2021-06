“Ronaldo tra Max e lo sceicco”. Titola così Tuttosport che apre in prima pagina con il futuro di Cristiano Ronaldo: "La Juve o il Psg di Al Khelaifi: giorni decisivi per il futuro di CR7". In alto si parla dell'Italia, mentre sulla destra l'eliminazione della Francia dagli Europei per mano della Svizzera: "Francia fuori! Spagna salva".