PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Scatenati!"

Tuttosport dedica l’apertura al calciomercato e alle mosse delle squadre italiane: "Alvarez per la Juve, Ortega per il Toro, Pioli 2024, Onana per l'Inter, Sheva 'rinforzi'". In taglio alto il caso Dazn: "Lo stop alla doppia utenza. Il ministro convoca Dazn". Di spalla la visita della Nazionale all'ospedale Bambino Gesù: "Saremo Mondiali per voi!".