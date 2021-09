PRIMA PAGINA - Tuttosport - Siani: "Spalletti, è Napoli magia"

"Spalletti è Napoli magia". Queste le parole del comico-tifoso azzurro Alessandro Siani nell'edizione di oggi di Tuttosport in prima pagina. "Che alchimia fra tecnico e squadra. Osimhen è Superman". A centro pagina il sondaggio lanciato dal quotidiano torinese: "Juve punta sul 10". In taglio alto spazio agli anticipi della sesta di Serie A di oggi, con le milanesi in campo: "Inter, trappola Gasp. Pioli lancia Maldini".