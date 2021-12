PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Tonfo Napoli, grande Spezia!"

Nell'edizione di oggi Tuttosport titola in prima pagina: "Tonfo Napoli, grande Spezia!". A centro pagina spazio alla vittoria dell'Inter, sempre più capolista, contro il Torino: "Fuga Inter, ma che Toro!". Di spalla spazio alla vittoria del Milan in trasferta: "Riecco il Milan. 4-2 a Empoli, Pioli resta a -4". In taglio alto spazio al mercato di gennaio: "Juve, prendi un bomber!".