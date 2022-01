PRIMA PAGINA - Tuttosport: “Toro meraviglia”

“Toro meraviglia”, è questa l’apertura di Tuttosport che apre dedicando un ampio spazio al netto successo dei granata ai danni della Fiorentina. “Singo, Brekalo (doppietta) e Sanabria: show granata nonostante l’emergenza Covid e Fiorentina travolta”. In taglio alto la rottura del legamento crociato di Chiesa: "Ci vediamo in campo. Tutto il mondo del calcio rincuora Chiesa che deve essere operato per la ricostruzione del crociato anteriore. Stagione finita".