PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Tris Juve"

Tuttosport, nell'edizione odierna, apre in prima pagina con il mercato bianconero: "Tris Juve. Allegri aspetta Pjanic, incontro imminente col Sassuolo per Locatelli: l'obiettivo è chiudere. Assalto a Kaio Jorge: può arrivare subito". In taglio alto spazio a Federica Pellegrini e Aldo Montano al passo d'addio: "Infiniti". In taglio basso le dichiarazioni polemiche di Sirigu nei confronti di Cairo: "Cos'ha fatto per tenermi?"