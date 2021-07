PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Tu sei leggenda"

Tuttosport dedica l'apertura in prima pagina dell'edizione odierna a Federica Pellegrini: "Tu sei leggenda. Centra la quinta finale nei 200 sl in cinque edizioni delle Olimpiadi: mai nessuna come lei". Più in basso spazio alle tre medaglie olimpiche conquestate dall'Italia ieri: "Tre gioie al femminile". In taglio basso spazio alle dichiarazioni di Allegri: "No al Real per la Juve".