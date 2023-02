PRIMA PAGINA - Tuttosport: “Un popolo in cerca di rivincita”

“Un popolo in cerca di rivincita”. Titola così l’edizione odierna di Tuttosport

“Un popolo in cerca di rivincita”. Titola così l’edizione odierna di Tuttosport in riferimento alla gara in Europa League della Juventus contro il Nantes. In taglio basso anche il Torino: "Juric al Toro: cancelliamo la Juve". In alto la situazione in casa blaugrana: "Barça nei guai: 1,4 milioni al vicepresidente degli arbitri tra il 2016 e il 2018".