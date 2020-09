PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Vicolo Dzeko, non vorrebbe giocare oggi"

"Vicolo Dzeko". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione di Tuttosport sulla trattativa che porterebbe l'attaccante in bianconero: "Il bosniaco è a Verona con la Roma, ma oggi vorrebbe evitare di giocare per essere a Torino già domani, Milik permettendo. Tutto è pronto per le visite mediche con la Juve, eppure Fonseca annuncia che Edin potrebbe scendere in campo.

Lammers-Dea colpo Champions - Spazio in taglio laterale al colpo messo a segno dalla squadra di Percassi sul mercato. Il giocatore è atteso a Bergamo, il suo arrivo dal Psv è veramente ad un passo.