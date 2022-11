PRIMA PAGINA - L'apertura de Il Roma: "Fuga per la vittoria"

E' questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna de Il Roma, all'indomani del nono successo di fila del Napoli in campionato

TuttoNapoli.net

© foto di Pierpaolo Matrone

"Fuga per la vittoria". E' questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna de Il Roma, all'indomani del nono successo di fila del Napoli in campionato, stavolta sul campo dell'Atalanta e in rimonta, grazie al solito Victor Osimhen ma pure ad Eljif Elmas, autore della rete decisiva per il 2-1 finale.