PRIMA PAGINA - L'apertura della Gazzetta dello Sport: "Furia Milan"

"Furia Milan" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola in riferimento al pareggio di ieri sera dei rossoneri con l'Udinese. Milan avanti con Leao, poi Udogie in gol per l'Udinese ma tocca con un braccio. Il Var non vede e nel post partita Maldini attacca, come lo stesso Pioli che ha detto "ancora penalizzati".

Questa Inter non segna più - Spazio in taglio basso al pareggio a reti bianche a Marassi con il Genoa per i nerazzurri. La squadra di Inzaghi non vince da quattro partite, e per la corsa scudetto si registra così una brusca frenata.

Finale Champions - Spazio in taglio laterale allo spostamento della finale di Champions League. Non sarà più in Russia, dopo la crisi con l'Ucraina, ma si giocherà a Parigi. Lo Spartak disputerà le partite di coppa in campo neutro.