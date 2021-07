PRIMA PAGINA - L'apertura della Gazzetta dello Sport: "Il Milan fa sul serio"

"Il Milan fa sul serio" titola in apertura La Gazzetta dello Sport in riferimento al mercato rossonero in entrata. Già spesi 60 milioni, nessuno come i rossoneri. Dopo Giroud oggi firmano anche Ballo-Touré e Brahim Diaz (che avrà la maglia numero dieci). E c'è il rilancio per Kessie: 6 milioni a stagione.

Loca: la Juve dice 37 - Spazio in taglio basso alla trattativa tra Juventus e Sassuolo per Manuel Locatelli. I bianconeri propongono un prestito biennale però non vogliono l'obbligo di riscatto. L'offerta non convince il Sassuolo. Intanto la Juve prova a preparare un nuovo assalto a Miralem Pjanic.