PRIMA PAGINA - L'apertura di Tuttosport: "Allegri chiama squadra, società e tifosi: 'Combattiamo insieme!'"

"Combattiamo insieme!". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport. Il quotidiano sportivo riprende le parole pronunciate in conferenza stampa da Massimiliano Allegri in un momento di difficoltà per la società bianconera a causa delle note vicende legate all'inchiesta Prisma. Oggi, all'Allianz Stadium - calcio d'inizio alle ore 15 - arriverà il Monza.