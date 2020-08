"CR7: Dzeko sì". È questo il titolo d'apertura di Tuttosport, che in prima pagina racconta del parere favorevole di Cristiano Ronaldo all'eventuale acquisto di Edin Dzeko (e non di Arkadiusz Milik) per l'attacco. In taglio alto il futuro della panchina dell'Inter: "Inter, Max è pronto", si legge in riferimento ad Allegri.