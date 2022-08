PRIMA PAGINA - L'apertura di Tuttosport: "Il Toro stoppa Ciro"

Finisce senza reti la sfida del Grande Torino fra i granata di Ivan Juric e la Lazio.

TuttoNapoli.net

Finisce senza reti la sfida del Grande Torino fra i granata di Ivan Juric e la Lazio. Uno 0-0 che porta un punto a testa a entrambe le formazioni in questa seconda giornata di campionato. In campo si è vista una buona partita dal punto di vista del gioco anche se le occasioni da rete non sono state molte. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport: "Il Toro stoppa Ciro".

Paredes-Juve

In attesa di scendere in campo domani sera contro la Sampdoria, la Juventus pensa al mercato. A centrocampo è sempre più probabile l'arrivo di Leandro Paredes il quale ha scelto i legali di Di Maria per essere rappresentato. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina del quotidiano sportivo: "Paredes. Assist Di Maria".

Tanta Inter

"San Siro in festa, Inter già in testa". Questo il titolo in taglio basso di prima pagina. I ragazzi di Simone Inzaghi hanno superato 3-0 lo Spezia nell'anticipo del sabato sera. A segno per i nerazzurri Lautaro Martinez, Calhanoglu e Correa mentre Romelu Lukaku ha disputato un'ottima partita.