PRIMA PAGINA - Tuttosport esalta la Juve dopo la vittoria nel derby: "4-1, senza pietà!"

"4-1, senza pietà!". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport. La Juventus ha travolto il Torino per 4-1 nel derby della Mole volando a +7 sulla Lazio che nel match delle 21.45 è stata a sua volta battuta dal Milan all'Olimpico. A segno per i bianconeri Dybala, Cuadrado, Ronaldo e un autogol di Djidji mentre per i granata aveva accorciato le distanze momentaneamente Belotti su rigore.