PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Juve: ciao Arthur, ecco Jorginho!"

"Ciao Arthur, ecco Jorginho!" si legge in prima pagina sull'edizione odierna del quotidiano Tuttosport. La Juve si muove per sostituire Pjanic ormai dato per partente, in cima alla lista di Paratici c'è l'ex regista del Napoli che in bianconero ritroverebbe Sarri. Di spalla Inter su Cunha che è il nuovo Lautaro.