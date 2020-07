PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Juve, Dybala rinnova fino al 2025! Il Toro voleva un rigore"

"Juve, Dybala rinnova fino al 2025! Il Toro voleva un rigore" si legge in prima pagina sull'edizione odierna del quotidiano Tuttosport. Vicino l'accordo con la Joya per il prolungamento dell'attuale contratto fino al 2025, mentre a sinistra c'è la foto di Sirigu e si commenta il ko del Torino a Milano. I granata recriminano per un possibile rigore negato per tocco di mano.