PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Juve, vitamina D! Toro, il cuore in gol!"

"Juve, vitamina D! Toro, il cuore in gol!" si legge in prima pagina sull'edizione odierna del quotidiano Tuttosport che fa riferimento, per la Juve, alle assenze di De Ligt e Dybala col Milan, mentre ciommenta la vittoria col brivido del Torino sul Brescia. In basso Ibra che minaccia l'adio dal Milan.