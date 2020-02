PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Non è Juve! Disastrosa prova dei bianconeri"

"Non è Juve! Disastrosa prova dei bianconeri" si legge in prima pagina sull'edizione odierna del quotidiano Tuttosport. Focus sul ko in Champions sul campo del Lione. In basso: "Inter, smaschera il Ludogorets" con la foto dei calciatori che si proteggono in vista della sfida di questa sera. A proposito di coronavirus, ci sono 3 possibilità per Juve-Inter, tra queste quella di poter giocare a porte aperte.