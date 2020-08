PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Testa a testa Juve-Roma per Milik, polacco verso Friedkin"

"Il giro dei 9". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione di Tuttosport in edicola stamani. Il quotidiano fa il punto sul 'valzer degli attaccanti' che si potrebbe venire a creare con l'inizio del calciomercato: c'è Dzeko, testa a testa Juve-Inter ma Edin è più vicino a Pirlo; poi Lukaku, con l'Inter che prima della finale ha dichiarato, gelando così il Real Madrid, che la punta è incedibile; passando per Jimenez del Wolverhampton con Paratici che lo sta trattando a Londra e infine Milik. Per il polacco continua il testa a testa Roma-Juve però Arek va verso Friedkin.