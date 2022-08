Prime bocciature per Kvaratskhelia: voti bassi sui quotidiani

Prima gara normale per il neo acquisto del Napoli che contro la Fiorentina non riesce a fare la differenza

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Prima gara normale per il neo acquisto del Napoli che contro la Fiorentina non riesce a fare la differenza come nelle prima due uscite dell’anno. “Tiene troppo palla, si incaponisce nei dribbling, la sua specialità, che non gli riescono. Bisogna aspettare il secondo tempo per la prima giocata da lui, principesca, per Lozano. Ma è l'unica di tutta la partita” è il commento di TMW che trova riscontri, anche come voti, nelle pagelle del Corriere dello Sport e di Tuttosport: il primo commenta “Poco servito. Quando ha il pallone tenta l’affondo, ma Dodo è veloce e lo contiene. Non è quello della domenica precedente che aveva infiammato il Maradona: non s’innesca e non innesca. Ma prima di uscire trova il modo di servire un cross perfetto per Lozano”, il secondo invece è più sintetico: “Rimane troppo ai margini, anche se appena viene cercato duetta con Osimhen”. Insufficienza anche per Il Mattino.

I voti di Kvaratskhelia

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5,5

Il Mattino: 5,5

Tuttonapoli.net 6