Prove tattiche per la sfida all'Inter: ecco come Gattuso vuole limitare Conte

La variante tattica è una possibilità che Rino Gattuso considera parecchio, scrive la Gazzetta dello Sport raccontando che il brusco passaggio dall’abituale 4-4-2 di Carlo Ancelotti al suo 4-3-3 sarriano aveva creato altri disagi a giocatori che oltre a non stare sulle gambe erano anche sfiduciati e privi di motivazioni. Dalla gara con la Juventus ha sperimentato il 4-1-4-1, che è il modo naturale di difendere quando si gioca 4-3-3, raccogliendo difesa e centrocampo in 7-8 metri. E’ ipotizzabile che anche contro l’Inter - si legge - Gattuso agisca allo stesso modo. Del resto nelle gare contro avversari forti, la squadra è sempre stata più compatta e sabato prossimo ci sarà da difendere il gol di Fabian realizzato a San Siro nella gara d’andata ed è prevedibile un Napoli più accorto che provi ad agire in ripartenza.