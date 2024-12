Quante critiche per Motta e la Juve: "Impari da Conte e Gasp, Napoli e Dea hanno carattere"

La Juventus pareggia nel finale contro il Venezia e torna a deludere dopo la vittoria di Champions League col Manchester City. Pioggia di critiche sui bianconeri e su Thiago Motta. Anche La Stampa ha pungolato: "Negli altri anticipi, Atalanta e Napoli vincono in trasferta e volano rispettivamente a + 9 e + 7, soprattutto confermano, a differenza dei bianconeri, di avere davvero tutto per lottare fino in fondo. Dei bergamaschi conoscevamo coraggio e bellezza, adesso sappiamo che delle grandi possiedono anche il cinismo: a Cagliari la decima vittoria di fila non è figlia d’un gioco fluido e leggero, è sporca e per tanti versi fortunosa, costruita su un gol di Zaniolo e protetta dalle parate di Carnesecchi. Scontati i complimenti a Gasperini? Dipende, perché stavolta vanno oltre l’impresa: ci è piaciuto che abbia rimproverato Zaniolo, definendone intollerabile il comportamento, perché se per due volte provochi i tifosi avversari dopo un gol, nella migliore delle ipotesi sei immaturo.

Al Napoli va riconosciuta invece la forza del carattere, altro fattore fondamentale per pensare in grande, non minore di doti tecniche e intuizioni tattiche: ha saputo scuotersi dopo due sconfitte di fila e un primo tempo inguardabile chiuso sotto d’un gol, ha assorbito la carica di Conte che allena da sempre cuore e testa oltre alle gambe. Thiago Motta farà bene a riguardare le due partite".