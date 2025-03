Quanto è cresciuto l'obiettivo Ndoye: ora il Bologna chiede una cifra altissima

vedi letture

Uno dei protagonisti assoluti della stagione del Bologna è certamente Dan Ndoye, autore di un'annata incredibile in cui ha triplicato sia i suoi gol che il suo valore sul mercato. Arrivato dal Basilea per 10 milioni di euro, ora è uno dei veterani del Bologna e un elemento imprescindibile per il tecnico Vincenzo Italiano. Con 7 gol in 24 partite, Ndoye ha migliorato notevolmente la sua precisione sotto porta, passando da essere un giocatore promettente ad uno decisivo. Il suo valore sul mercato è ora aumentato e per chi vuole acquistarlo serviranno almeno 30-35 milioni di euro.

Per questo motivo, scrive La Gazzetta dello Sport, il Bologna sta preparando il rinnovo contrattuale del 24enne svizzero fino al 2027, con un’opzione per un altro anno, per garantirsi il suo futuro. Ndoye ha anche conquistato un posto fondamentale nella Svizzera e la sua crescente popolarità ha attirato l’attenzione di club come Milan, Inter e Napoli, che già a gennaio avevano tentato di prenderlo, ma il Bologna ha deciso di tenerlo.