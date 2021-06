Quasi 400mila euro di premi in caso di finale: le cifre-extra per Insigne e co.

L'Italia vince e convince, ma ci sono anche dei premi in ballo che la Nazionale ha appena concordato coi vertici della Federazione. Ne parla l'edizione odierna del Corriere della Sera. In caso di qualificazione ai quarti, gli azzurri percepiranno sui 30mila euro netti. In caso di semifinale, invece, il premio in palio per ogni calciatore sarà di 150mila euro. In caso di finale, invece, la cifra sarà di 200mila euro. Non è stato svelato il premio della vittoria finale per scaramanzia.