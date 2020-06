Quotidiani ai piedi del gigante Maksimovic: "Imbattibile nel gioco aereo, perfetto con Koulibaly"

"Non è Albiol ma è un incastro giusto per Koulibaly, forse più di Manolas". Solo elogi per Nikola Maksimovic, uno dei protagonisti del successo in finale di Coppa Italia. La Gazzetta dello Sport lo premia con un 7,5 in pagella: "Di testa è un califfo, poi ha senso del tempo e della misura. Un gigante, almeno ieri sera". Stesso voto dal Corriere dello Sport, secondo cui "sembra imbattibile nel gioco aereo: di testa le prende tutte". E sulla stessa lunghezza d'onda Il Mattino, per il quale non sbaglia un intervento. Sette in pagella da Tuttosport e La Repubblica.