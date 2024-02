Quotidiani divisi su Mazzarri: spunta addirittura una sufficienza

Il Napoli di Walter Mazzarri è decisamente un lontano parente di quella squadra che lo scorso anno era stata capace di dominare il campionato

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli di Walter Mazzarri è decisamente un lontano parente di quella squadra che lo scorso anno era stata capace di dominare il campionato e vincere uno storico e meritatissimo titolo. Gli azzurri, ancora senza Osimhen, faticano tantissimo, soprattutto in attacco. Per La Gazzetta dello Sport il tecnico dei campani merita 5,5 in pagella: "Voleva bloccare la corsia mancina rossonera, ma il gol partita arriva proprio da lì, sull'asse Leao-Theo. E il suo Napoli davanti è sterile". Mezzo voto in più dal Corriere dello Sport: "L’avvio croccante è spezzato dallo svarione sul gol rossonero. Giuste le mosse per riprendere la partita. Anche se qualcuna, forse, scatta un pelo in ritardo. Due pali, ma quanto manca Osimhen là davanti".

TuttoMercatoWeb.com: 5,5

Gazzetta dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5,5

Corriere dello Sport: 6

Corriere della Sera: 5,5