Quotidiani pazzi di Lozano: "Diablo! Doppietta e spesso imprendibile"

Hirving Lozano è uno degli oggetti misteriosi di questo Napoli. Pagato fior fior di milioni, non ha ancora espresso tutto il suo potenziale che però ogni tanto si intravede limpidamente come accaduto ieri nel match vinto per 2-0 contro il Bologna al Dall'Ara. La Gazzetta dello Sport, dopo la doppietta, lo definisce "Diablo". Per il Corriere dello Sport "è la sua grande serata dopo l'espulsione contro la Fiorentina" poi aggiunge che "spesso diventa imprendibile per il suo dirimpettaio". Tuttosport scrive che la sua prova "è totale" mentre per Il Mattino "è quello che paradossalmente soffre di più in avanti" perché incrocia Theate, ma è bravo a segnare spostandosi al centro e poi nella ripresa a mettere a sedere difensore e portiere. Per TuttoNapoli: "Cercava il gol che mancava addirittura dalla respinta sul rigore di Firenze, ne trova addirittura due". Infine TMW: "Ha un’occasionissima al 5’ sfumata solo per la deviazione provvidenziale di Skorupski. Si fa perdonare con la zampata dell’1-0 al 20’ e con il tap-in del raddoppio ad inizio ripresa".

I voti:

TMW: 8

Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 8

Il Mattino: 7,5

TuttoNapoli: 8