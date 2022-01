Quotidiani pazzi di Mertens: "Chiamatelo falso 9, ma San Ciro i gol li ha sempre fatti"

Nell’ultima partita di Lorenzo Insigne come capitano del Napoli contro la Juventus, brilla l’altro folletto dell’attacco azzurro. Dries Mertens segna e conquista tutti, esaltandosi nell’emergenza. Il voto più basso è il 6,5 del Corriere dello Sport: “La sua mattonella ha bisogno di un mix che si concentra in quell’istante in cui San Ciro entra in scena”. 7 per La Gazzetta dello Sport: “Chiamatelo pure falso nuove, ma lui i gol li ha sempre fatti”. Si sale a 7,5 sulle colonne di Tuttosport: “C’è lui e non Petagna, scelta corretta”.

TMW 7,5

La Gazzetta dello Sport 7

Tuttosport 7,5

Corriere dello Sport 6,5

Corriere della Sera 7

TuttoNapoli 7