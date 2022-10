Quotidiani pazzi di Osimhen: "Voracità e velocità da pantera, media gol da urlo!"

E' semplicemente inarrestabile Victor Osimhen. Da quand'è tornato in campo segna un gol ogni 40 minuti praticamente.

© foto di www.imagephotoagency.it

E' semplicemente inarrestabile Victor Osimhen. Da quand'è tornato in campo segna un gol ogni 40 minuti praticamente, ne ha realizzati già sei in quattro partite. "Sembra volere recuperare il tempo perduto per l'infortunio", scrive La Gazzetta dello Sport. Voto 8,5, come per il Corriere dello Sport "Ha la voracità e la velocità d’una pantera. Sa che c’è sempre Kvara ad imbandirgli la tavola - o Traroré - e l’unica cosa da fare, a quel punto è: prendersi il pallone e portarselo a casa".

Si accoda Tuttosport: "I primi due gol in soli 19’ spezzano le gambe al Sassuolo, il terzo gol personale mette la parola fine sul match. Sei gol nelle ultime 4 gare, da quando è rientrato non ha fatto cilecca nemmeno una volta". Infine il giudizio di TMW: "Semplicemente inarrestabile. In un secondo prende metri su metri agli avversari, li brucia, non gli lascia nulla. La cattiveria agonistica con cui è tornato dopo l'infortunio è fuori dal comune. Quattro partite dal suo rientro, sei gol consecutivi. E ora è anche il capocannoniere del campionato, nonostante abbia saltato un mese di competizione. Un gol ogni 93': da urlo".

I VOTI DI OSIMHEN

La Gazzetta dello Sport: 8,5

Corriere dello Sport: 8,5

Corriere della Sera: 8

Tuttosport: 8,5