Raspadori ha scelto Posillipo: vivrà a pochi passi dalla casa di Mertens

Giacomo Raspadori ha ovviamente trascorso più tempo al centro sportivo di Castelvolturno che in qualsiasi altro posto

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Giacomo Raspadori ha ovviamente trascorso più tempo al centro sportivo di Castelvolturno che in qualsiasi altro posto nell’ultimo mese e mezzo, da quando cioè ha messo piede all’ombra del Vesuvio, ma adesso che ha ammaliato compagni e tifosi è arrivato anche il tempo per cominciare il suo processo di “napoletanizzazione”. Lo scrive La Gazzetta dello Sport che poi svela: il giocatore ha preso casa a Posillipo non lontano da dove abita Mertens.