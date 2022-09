Raspadori premiato dai quotidiani: "Sarebbe da 5, poi d'improvviso segna e diventa un re"

Prima gioia con la maglia del Napoli per Giacomo Raspadori, che con una rete quasi allo scadere batte lo Spezia e regala i tre punti al Napoli.

Prima gioia con la maglia del Napoli per Giacomo Raspadori, che con una rete quasi allo scadere batte lo Spezia e regala i tre punti al Napoli. Una prova da 6,5 per il Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport: "Ci prova sino all’ultima stilla di energia e viene premiato. Ma da centravanti fatica un po’ e non solo per colpa sua. Meglio quando agisce più esterno". Mezzo voto in più dal Corriere dello Sport: "Da centravanti si muove tanto e spreca di più, almeno due o tre occasioni molto buone, e così s’incupisce. Sarebbe da 5, tra i peggiori, ma poi si sposta a sinistra e a un passo dal gong graffia come un falco il pallone dell’1-0. E diventa un 7: firma il primo gol azzurro e una vittoria troppo importante".

Si accoda Tuttosport: "Fino a quella rasoiata di destro all'89', la sua prestazione rischiava di non arrivare alla sufficienza, per qualche conclusione un po' precipitosa o sbagliata. Ma nel calcio, come nella vita, basta un attimo e diventi all'improvviso un re. Meritatamente, perché il ragazzo ci sta mettendo l'anima".

I VOTI DI RASPADORI

La Gazzetta dello Sport: 6,5 Corriere della Sera: 6,5 Corriere dello Sport: 7 Tuttosport: 7