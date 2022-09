Raspadori scalpita, vuole il debutto in Champions: col Liverpool neanche 1'

Mercoledì a Glasgow, senza Victor Osimhen, è probabile che l'ex Sassuolo trovi i suoi primi minuti in Europa. Da titolare o nel secondo tempo

Giacomo Raspadori è pronto a fare il suo esordio in Champions League. Contro il Liverpool è rimasto in panchina per tutto il tempo, non ha avuto spazio neanche a gara in corso. Mercoledì a Glasgow, senza Victor Osimhen, è probabile che l'ex Sassuolo trovi i suoi primi minuti in Europa. Da titolare o nel secondo tempo - si legge sul Corriere dello Sport - questo si capirà nelle prossime ore.